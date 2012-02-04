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Dünya

Suriye'de operasyon: En az 300 kişi öldü

Suriye güvenlik güçlerinin dün Humus kentinde büyük bir operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Suriye Mevlid Kandili gecesinde kana buladı. Humus kentine havadan ve karadan gece düzenlenen saldırılarda 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de yaralandı.
Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildiriliyor.
 

Al Arabiya televizyonu Humus’a düzenlenen saldırıda 337 kişinin öldüğünü ve 1300 kişinin de yaralandığını açıkladı. Evlerdeki cesetlere ulaşılmadığını belirten Al Arabiya televizyonu, ölü sayısının daha da artabileceğini kaydetti. Saldırılarda iki caminin yıkıldığı ve cami enkazından onlarca cesedin de çıkarıldığı vurgulandı.


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi örgütü ise Beşşar Esad’a bağlı askeri güçlerin Humus kentinin El Halidiye bölgesini bombaladığını belirtirken ölü sayısını 260 olarak duyurdu.


Muhalif Suriye Ulusal Meclisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’yı Beşşar Esad rejimini kınamaya ve BM Güvenlik Konseyi'nen çıkacak karara destek vermeye davet etti.


 

Türkiye'den acil yardım bekliyorlar


El Halidiye bölgesindeki görgü şahitleri, Suriye güvenlik güçlerinin mahalleye 300 havan topu attıklarını ve evlerin cesetlerle dolu olduğunu belirtti. Gece sokaklardan kadın ve çocuk seslerinin yükseldiğini belirten görgü şahitleri, hastanelerin yaralıları tedavide yetersiz olduğunu kaydederek Müslüman ülkelere acil yardım çağrısında bulundu.


Yurt dışındaki Suriyeliler de yaşadıkları yerlerdeki Suriye elçiliklerine giderek protestolara başladı.


Suriyeli görgü tanıkları, sabah saatlerinde de Humus'a saldırılar düzenlendiğini ifade etti. Yaralılara müdahale etmek için sağlık personelinin yanı sıra tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını belirten Suriyeliler, Türkiye'den acil yardım talebinden bulundular.

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