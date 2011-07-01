-SURİYE'DE ONBİNLER YİNE SOKAKLARDA AMMAN (A.A) - 01.07.2011 - Suriye'de, son zamanlarda her cuma olduğu gibi bugün de yönetim karşıtı onbinlerce gösterici ülke genelinde sokakları doldurdu. Görgü tanıkları ve eylemciler, ordunun kuzeybatıdaki kasabalarda düzenlediği operasyonlara rağmen onbinlerce kişinin, sokaklara çıkarak Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ayrılmasını isteyen sloganlar attığını söyledi. Gösterilerin başkent Şam'dan Lübnan sınırına, Irak sınırından büyük protestoların olduğu İdlib vilayetine kadar uzandığı belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü tarafından yapılan açıklamada ise Suriye tanklarının, dün gece İdlib vilayetindeki köylere düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi. Örgüt, son iki günde bölgede ölen köylülerin sayısının 14'e çıktığını bildirdi. -ÇADIRKENT'TE ESAD PROTESTOSU- Ülkelerindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Türk Kızılayı tarafından Yayladağı ilçesindeki geçici çadırkentlere yerleştirilen Suriyeliler, Cuma namazının ardından, ülkelerinin yönetimini protesto etti. Çadırkentte kurulan büyük bir çardağın altında toplanan grup, Yayladağı Müftüsü Mehmet Güneş eşliğinde eşliğinde cuma namazı kıldı, dualar okudu. Namazın ardından toplanan Suriyeliler, Arapça yazılı küçük dövizler taşıdı. Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu grup, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimi aleyhinde sloganlar attı. Suriyeliler, ''Suriye bizimdir. Beşşar gitsin, düzen gelsin. Beşşar'ın yalan düzenine hayır. Hürriyet istiyoruz'' sloganları atarak, tekbir getirdi. Grup, daha sonra dağıldı.