-SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 53'E YÜKSELDİ LEFKOŞA (A.A) - 04.06.2011 - Suriye'de dün düzenlenen gösterilerde, 48'i Hama kentinde olmak üzere toplam 53 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Başkanı Rami Abdurrahman yaptığı açıklamada, Hama'da can kaybı sayısının 48'e yükseldiğini, buna ilaveten Hums ve Rastan kentlerinde 4, Idleb'de de 1 kişinin öldüğünü, böylece dünkü gösterilerde toplam 53 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Abdurrahman açıklamasında, protesto gösterilerinde ağır yaralı birçok kişi olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti. Hama'da dün, güvenlik güçlerinin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı devirmeye yönelik protesto gösterilerine katılanlara açtığı ateş sonucu 34 kişinin hayatını yitirdiği belirtilmişti.