-SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 49'A YÜKSELDİ AMMAN (A.A) - 22.04.2011 - Suriye'de bugün yapılan demokrasi yanlısı gösterilerde ölenlerin sayısının 49'a yükseldiği bildirildi. Önde gelen insan hakları eylemcilerinden Ammar Kurabi, başkent Şam'ı çevreleyen kasaba ve banliyölerle, Humus ve İzra kentlerinde düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısının 49'a yükseldiğini söyledi. Kurabi, gösterilerde çok sayıda kişinin yaralandığını, en az 20 kişinin kaybolduğunu belirtirken, ölenlerin çoğunun vurularak yaşamlarını yitirdiğini, bazılarının ise göz yaşartıcı gaz solumaları nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti. Suriye'de demokrasi yanlısı gösterilerin başladığı tarihten bu yana en kanlı gün olduğu belirtiliyor.