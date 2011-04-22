T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 49'A YÜKSELDİ AMMAN (A.A)

22 Nisan 2011 23:33

-SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 49'A YÜKSELDİ AMMAN (A.A) - 22.04.2011 - Suriye'de bugün yapılan demokrasi yanlısı gösterilerde ölenlerin sayısının 49'a yükseldiği bildirildi.  Önde gelen insan hakları eylemcilerinden Ammar Kurabi, başkent Şam'ı çevreleyen kasaba ve banliyölerle, Humus ve İzra kentlerinde düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısının 49'a yükseldiğini söyledi. Kurabi, gösterilerde çok sayıda kişinin yaralandığını, en az 20 kişinin kaybolduğunu belirtirken, ölenlerin çoğunun vurularak yaşamlarını yitirdiğini, bazılarının ise göz yaşartıcı gaz solumaları nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.  Suriye'de demokrasi yanlısı gösterilerin başladığı tarihten bu yana en kanlı gün olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24