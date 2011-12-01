-Suriye'de ölü sayısı 4000'i aştı CENEVRE (A.A) - 01.12.2011 - BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, Suriye'deki olaylarda ölenlerin sayısının 4000'i aştığını söyledi. Pillay gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 aydır süren olaylarda ölenlerin sayısının 4 bini aştığını belirterek, ülkedeki durumun "iç savaş" olarak tanımlanabileceğini kaydetti. Navi Pillay, Suriye güvenlik güçlerinin işlediği suçlarla ilgili kanıtların, ülke yöneticilerinin "insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle yargılanmaları yolundaki çağrısını doğruladığını belirtti.