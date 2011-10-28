-Suriye'de ölü sayısı 37'ye yükseldi ŞAM (A.A) - 28.10.2011 - Cuma namazı sonrasında birçok kentte yönetim karşıtı gösterilerin düzenlendiği Suriye'de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda ölü sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi. Suriye Devrimi Genel Konseyi, başkent Şam'ın Midan, Kadem, Berze banliyöleri, Dera, Hama, Humus, İdlib, Kamışlı ve Deyrezzor'da Cuma namazı sonrasında protesto gösterilerinin düzenlendiğini ve bu gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle, çoğu Humus ve Hama kentlerinde olmak üzere toplam 37 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin yaralandığını belirtti. Aktivistler, düzenlenen operasyonlarda birçok kişinin tutuklandığını, bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı konduğunu ifade ederken, bazı muhalif internet siteleri Humus kentinde adeta savaş durumu yaşandığını kaydetti. Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, Humus kentinin Kusayr bölgesi ve Hama kentinde silahlı gruplarının güvenlik güçlerine ateş açması sonucunda bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığını duyurdu.