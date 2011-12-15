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Dünya

Suriye'de ölü sayısı 35'e yükseldi ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 00:06

-Suriye'de ölü sayısı 35'e yükseldi ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerde yönetim karşıtlarına düzenlenen operasyonlarda ölü sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, başta başkent Şam'ın banliyöleri olmak üzere Hama, Humus ve İdlib kentinde muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölü sayısının 35'e çıktığını belirtti. Operasyonlarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tutuklandığını ifade eden yerel aktivistler, birçok kentte iletişim ve elektriklerin kesildiğini kaydetti. Dün ordu birlikleriyle ordudan ayrılan askerler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını kaydeden aktivistler, kentte telefon bağlantısının ara sıra kesildiğini dile getirdi. Dün gece şiddetli çatışmaların yaşandığını İdlib kentinde Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönen Munur Dural silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü. Suriye'de olayların başladığı Mart ayında bu yana 5 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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