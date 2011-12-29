-Suriye'de ölü sayısı 34'e yükseldi ANKARA (A.A) - 29.12.2011 - Suriye'nin değişik kentlerinde düzenlenen operasyonlarda ölü sayısının 34'e yükseldiği bildirildi Suriye'deki yerel aktivistler, başkent Şam'ın banliyölerinde 15, Humus'ta 7, Hama'da 9, İdlib'te 2 ve Dera kentinde 1 olmak üzere ülke genelinde yönetim karşıtlarına düzenlenen operasyonlarda toplam 34 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Aktivistler, Şam'ın Mudamiye banliyösünde güvenlik güçlerinin protestocuların üzere ateş açması sonucunda 50'den fazla kişinin yaralandığını belirterek, akşam saatlerinde birçok kentte yönetim karşıtı gösterilerin tekrar düzenlendiğini ifade etti. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 6 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini duyurdu. Suriye'de olayların başladığı mart ayından bu yana 5 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.