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Dünya

SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 34'E ÇIKTI LEFKOŞA (A.A) 

21 Mayıs 2011 01:39

-SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 34'E ÇIKTI LEFKOŞA (A.A) - 20.05.2011 - Suriye insan hakları örgütü, ülkede bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı. Örgüt yetkilisi, yaptığı açıklamada, en ağır kaybın Maaret El Naaman'da verildiğini ve burada 15 kişinin öldüğünü bildirdi. Aynı kaynak, güvenlik güçlerinin göstericilere ateşinde onlarca kişinin yaralandığını da sözlerine ekledi. Ölenler arasında 10, 15 ve 16 yaşlarında 3 çocuk olduğu da belirtildi.

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