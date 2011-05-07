-SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 30'A ÇIKTI BEYRUT (A.A - 06.05.2011 - Suriye'de bir insan hakları eylemcisi, bugün yönetim karşıtı gösterilerde ülke genelinde ölenlerin sayısının 30 olduğunu söyledi. Suriye genelinde bugün başkent Şam ve dış kesimleri de dahil olmak üzere pek çok önemli bölgede binlerce kişi gösteri düzenledi. Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütünün Başkanı Ammar Kureybi, bugün Hama'da 6, ülkenin orta kesimlerindeki Humus kentinde ise 15 kişinin öldüğünün teyit edildiğini belirtmişti. Göstericiler, olaylarda 5 polisin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.