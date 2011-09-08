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Dünya

Suriye'de ölü sayısı 28 ŞAM (A.A)

08 Eylül 2011 03:23

-Suriye'de ölü sayısı 28 ŞAM (A.A) - 08.09.2011 - Suriye'nin birçok kentinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde ölü sayısının 28'ye yükseldiği bildirildi. El Cezire televizyonu, Suriyeli aktivistlere dayanarak verdiği haberde, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humus'taki gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Televizyon kanalı, Suriye'nin liman kenti Lazkiye'deki Rahman Cami imamı Eymen Rai'nin güvenlik güçlerince tutuklandığını duyurdu. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Humus kentindeki değişik bölgelerde düzenlenen silahlı saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiğini, onlarca askerin de yaralandığını kaydederken girilen çatışmada silahlı gruptan 5 kişinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yakalandığını bildirdi.

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