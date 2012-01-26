-Suriye'de ölü sayısı 26'ya yükseldi ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Suriye'de devam eden şiddetli çatışmalar ve askeri operasyonlarda bugün ölenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi. Suriyeli yerel koordinasyon komiteleri, bugün ülke genelinde çıkan çatışmalarda 3'ü çocuk olmak üzere 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve Humus'un Kerm El Zeytun ve Rifai bölgelerinde 50 kişinin yaralandığını ifade etti. Ölenlerin çoğunun Humus kentinden olduğunu kaydeden komiteler, çatışmalarda birçok evin kullanılmaz hale geldiğini aktardı. Geçen günlerde Hama ve Humus kentlerinde yoğun askeri operasyonlar başlatılmış, dün de Şam'ın Haresta bölgesinde Suriye ordusu ile Özgür Suriye Ordusu arasında şiddetli çatışmaların çıktığı belirtilmişti. Muhalif kaynaklar, 10 aydan beri devam eden olaylarda 6 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini kaydediyor. Suriye yönetimi ise ülkede silahlı grupların olduğunu ve güvenlik güçleri ile ordunun bu silahlı gruplara karşı savaştığını söylüyor.