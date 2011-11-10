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Dünya

Suriye'de ölü sayısı 24'e yükseldi ŞAM (A.A)

10 Kasım 2011 19:58

-Suriye'de ölü sayısı 24'e yükseldi ŞAM (A.A) - 10.11.2011 - Suriye'de, bugün güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon ve meydana gelen çatışmalarda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Suriye muhalefetinin yerel yapılanması Yerel Koordinasyon Komiteleri, güvenlik güçlerinin bugün düzenlediği operasyonlar neticesinde yaşanan çatışmalarda 6'sı asker ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam ölenlerin sayısının 24'e çıktığını duyurdu. Suriyeli aktivistler, ölen askerlerin, ordudan ayrılan birliklerle yaşanan çatışma sonucunda yaşamını yitirdiğini ve ifade ederken, ordudan ayrılan askerlerin bazı mevzilere saldırı düzenlediğini belirtti. Çatışma ve operasyonların ülkenin birçok bölgesinde devam ettiği kaydediliyor.

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