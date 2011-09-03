T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de ölü sayısı 23'e yükseldi ŞAM (A.A)

03 Eylül 2011 17:57

-Suriye'de ölü sayısı 23'e yükseldi ŞAM (A.A) - 03.09.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde dün Cuma namazından sonra düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölü sayısı 23'e yükselirken, Humus kentinde bugün yapılan operasyonlarda 5 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonu, Hama, Humus, Deyr Ez Zor, İdlib ve Dera kentinde cuma namazı sonrasında düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin rastgele göstericilere karşı açtığı ateşte ölü sayısının 23'e çıktığını duyurdu. Televizyon kanalı, tutuklanan aktivist Muhammed Saidi'nin güvenlik güçlerinden gördüğü işkenceden dolayı hastahaneye kaldırıldığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24