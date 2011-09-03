-Suriye'de ölü sayısı 23'e yükseldi ŞAM (A.A) - 03.09.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde dün Cuma namazından sonra düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölü sayısı 23'e yükselirken, Humus kentinde bugün yapılan operasyonlarda 5 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonu, Hama, Humus, Deyr Ez Zor, İdlib ve Dera kentinde cuma namazı sonrasında düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin rastgele göstericilere karşı açtığı ateşte ölü sayısının 23'e çıktığını duyurdu. Televizyon kanalı, tutuklanan aktivist Muhammed Saidi'nin güvenlik güçlerinden gördüğü işkenceden dolayı hastahaneye kaldırıldığını kaydetti.