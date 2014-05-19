Suriye'de ölü sayısı 162 bini geçti

Suriye'deki iç savaşta ölü sayısının 162 bini geçtiği belirtildi.

Londra merkezli ve muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin daha fazla kayıp verdiğini belirterek hayatını kaybeden sivil sayısının ise 54 binden fazla olduğunu açıkladı.

Gözlemevinin yeni açıkladığı rapora göre hükümete bağlı askeri güçler, hükümet yanlısı militanlar ve Lübnanlı Hizbullah örgütü üyelerinden toplam 62 bin 800 kişi de hayatını kaybetti.

El Kaide bağlantılı El Nusra militanlarının da dahil olduğu isyancılar tarafında ise, 42 bin 700 kişinin öldüğü ifade ediliyor.

İç savaşın tüm taraflarının kayıplarını olduğundan düşük göstermeye çalıştığı belirtilen raporda, "Edinilen veriler doğru bir değerlendirme yapmayı oldukça zor hale getirdi" deniyor.



'Kayıplar daha fazla olabilir'



Raporda, resmi ölüm sayısının şu an için 162 bin olduğu ifade edilse de eksik veriler nedeniyle toplam sayının 230 bine ulaşabileceği belirtiliyor.

Araştırmayı yapan kuruluş, iç savaş boyunca güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve hâlâ nerede olduğu bilinmeyen 18 bin kişinin verilere dahil edilmediğini söyledi.

Benzer şekilde, isyancılar tarafından alıkonulan yaklaşık 8 bin Suriye askeri de rapordaki verilerden hariç tutuldu.



Suriye'de siyasi çözüm girişimleri son olarak üç ay önce İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşmiş ancak hiçbir sonuç alınamamıştı. Taraflar arasında arabuluculuk ile görevlendirilen Cezayirli Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı Lakhar Brahimi de ay sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı.

Suriye'de iç savaş devam ederken ülke bir yandan da genel seçimler için gün sayıyor. 3 Haziran'da düzenlenmesi planlanan seçimlerde Beşar Esad'ın üçüncü kez üst üste sandıktan en çok oyu alan kişi olarak çıkması bekleniyor.



BBCTürkçe