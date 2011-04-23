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Dünya

SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 100'Ü AŞTI AMMAN (A.A)

23 Nisan 2011 17:57

-SURİYE'DE ÖLÜ SAYISI 100'Ü AŞTI AMMAN (A.A) - 23.04.2011 - Suriye'deki insan hakları savunucuları, güvenlik güçlerinin dünkü müdahalelerinde ölenlerin sayısının 100'den fazla olduğunun belirlendiğini söylediler. Suriye'de güvenlik güçlerinin, ülkenin güneyindeki İzraa'da düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere kasabaya gelmekte olanlara ateş açtığı ileri sürüldü. Dera kentinden bir görgü tanığı yaptığı açıklamada, "şehitlerin cenazesi için İzraa'ya yaklaşırken, üzerimize şiddetli biçimde ateş açıldı" dedi. Olayda 2 kişinin öldüğü belirtildi.  Henüz kesinlik kazanmayan haberlere göre, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bugün ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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