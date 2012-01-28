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Dünya

Suriye'de ölenlerin sayısı 59'a yükseld ŞAM (A.A)

28 Ocak 2012 23:12

-Suriye'de ölenlerin sayısı 59'a yükseld ŞAM (A.A) - 28.01.2012 - Suriyeli muhaliflerin yapılanmalarından sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi, bugün düzenlenen askeri operasyonlarda ve şiddetli çatışmalarda ölenlerin sayısının 59'a yükseldiğini duyurdu. Konsey, ölenlerin çoğunun Şam banliyöleri ve Humus kentinden olduğunu, ölenlerin arasında üç de çocuğun bulunduğunu ifade etti. Son günlerde özellikle Şam'ın çevresindeki banliyölerden şiddetli çatışma ve ölüm haberleri geliyor. Şiddetli çatışmalarla askeri operasyon haberlerinin geldiği Haresta, Duma, Ayn Terma gibi bölgelerde Özgür Suriye Ordusu'nun çoğu kez kontrolü eline aldığı ve bazı bölgelerde devriye gezdikleri ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, Suriye yönetimi Arap Birliği'nin, ülkedeki Arap gözlemci heyetinin çalışmalarını durdurma kararının üzüntü verici ve garip olduğunu belirtti. Arap Birliği bugün yayınladığı beyanda, Suriye'deki Arap gözlemci heyetinin çalışmalarını ülkede artan şiddet olaylarından ötürü dondurduğunu açıklamıştı. Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'ın çevre mahallelerinde askerleri taşıyan araca yapılan saldırıda, aralarında bir üsteğmenin bulunduğu 7 askerin hayatını kaybettiğini kaydetti.

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