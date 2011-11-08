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Dünya

Suriye'de ölenlerin sayısı 3 bin 500'ü aştı CENEVRE/BEYRUT (A.A)

08 Kasım 2011 14:41

-Suriye'de ölenlerin sayısı 3 bin 500'ü aştı CENEVRE/BEYRUT (A.A) - 08.11.2011 - Suriye'de marttan bu yana 3 bin 500'den fazla kişinin öldüğü bildirildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin sözcüsü Rivina Şamdasani, düzenlediği basın toplantısında, bugüne dek halk ayaklanmalarının kanlı bastırılması sonucu 3 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü belirtti. Sözcü, bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bu sayıya, Kurban Bayramı'nın ilk günü ölen 19 kişinin dahil olduğunu söyledi. Öte yandan Humuslu bir insan hakları eylemcisi, Suriye'nin Humus kentinde bu sabah 2 kişinin öldüğünü belirtti.

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