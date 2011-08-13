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Dünya

SURİYE'DE ÖLENLERİN SAYISI 14'E YÜKSELDİ BEYRUT (A.A)

13 Ağustos 2011 11:44

-SURİYE'DE ÖLENLERİN SAYISI 14'E YÜKSELDİ BEYRUT (A.A) - 13.08.2011 - Suriye'de dün, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın istifa etmesi talebiyle çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.  AP'nin haberinde, güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde göstericilere karşı gözyaşartıcı gaz kullanmasının yanı sıra ateş açması sonucunda 14 kişinin öldüğü belirtildi.  Şam'ın dış kesimlerindeki gösterilerde 5, Halep'te 4, Hama'da 2, Humus'ta 1, Deyr ez Zor'da 1 ve İdlib'de 1 kişinin öldüğü bildirildi. 

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