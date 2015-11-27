Suriye'de ölen Aziz Güler'in fotoğrafını Facebook'ta paylaşan psikolog tutuklandı

Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde psikolog olarak görev yapan Mesut Aslan, Suriye'de IŞİD'e karşı savaşırken ölen Aziz Güler'in fotoğrafını Facebook'ta profil resmi yapınca ilkin açığa alındı, ardından "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Gaziantep'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde psikolog olarak görev yapan Mesut Aslan, Suriye'de IŞİD'e karşı savaşırken öldürülen Aziz Güler adlı gencin fotoğrafını Facebook'ta profil fotoğrafı yapınca hakkında idari soruşturma başlatıldı ve açığa alındı. Aynı zamanda İHD MYK üyesi olan Aslan, 23 Kasım'da soruşturmayı yürüten müfettişle görüşmek üzere geldiği kurumunda polislerce gözaltına alındı. 27 yaşındaki Aslan, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla bir gün sonra Gaziantep Başsavcılığı'na çıkarıldı. Aslan ifadesinde, "Aziz Güler üniversiteden arkadaşımdır. Bu sebeple resmini profil resmi yaptım. Tek bildiğim Suriye'de çatışmada öldüğüdür. Ancak bir örgüt çatısı altında çatıştığını bilmiyorum. Aziz'in resmini kullanarak yazdığım 'eylemciydim' diye başlayan ve 'yıldızlarla' diye biten cümleleri Aziz'in şahsına yazdım. Zira çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Yoksa örgütle bağlantılı olduğu için yazmadım" dedi.

Aslan ayrıca Facebook'taki kimi paylaşımlarından ötürü de suçlandı. Bunlardan biri de yaklaşık 25 yıldır tutuklu bulunan Serhat Tugan'a ilişkindi. Bir paylaşımında 'Kürdistan' ve 'gerilla' ifadelerini kullandığı, Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarında çekilen fotoğrafları ve cep telefonunda bulunan Kürtçe müzikler nedeniyle de sorgulandı.

Aslan aynı gün çıkarıldığı Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.