Suriye'de olağanüstü hal kalkıyor

T24 - Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde bir haftadır süren protesto gösterilerinde onlarca kişinin ölmesinin ardından, hükümet 48 yıldır yürürlükte olan olağanüstü hali kaldırmaya hazırlanıyor.





Baas Partisi'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Devlet Başkanı Beşar Esad, olağanüstü halin kaldırılması konusunda çalışmaları yürütmesi için özel bir komite kurma kararı aldı.



Esad'ın basın danışmanı, hükümetin 1963'ten beri yürürlükte olan olağanüstü halk yasasını kaldırmak amacıyla çalışma yürüteceğini söyledi.



Danışman, "Beşar Esad liderliğindeki Baas Partisi'nin olağanüstü halin kaldırılması ve siyasi partilere izin verilmesi olasılığı üzerinde çalışma kararı aldığını açıklamaktan mutluluk duyarın" dedi.



Hükümetin basın özgürlüğünü genişletmeye yönelik adımlar da atacağı bildirildi.





100 KİŞİ ÖLDÜ İDDİASI



Dera kentinde yaklaşık 1 haftadır süren hükümet karşıtı gösterilerde gerginlik dün doruk noktasına ulaşmış, kentteki insan hakları savunucuları ve görgü tanıkları, polisin açtığı ateşte 100 kişinin öldüğünü ifade etmişti.



Ölenlerin cenazesi için bugün Dera'da 20 bin kişi bir araya gelmiş ve hükümet karşıtı sloganlar atarak yürüyüşe geçmişti. Bölgedeki AP muhabiri de kentte akşamüstü silah sesleri duyulduğunu bildirmişti.



Uluslararası insan hakları grupları, geçen Cuma'dan beri hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Dera'da bugün çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ölümlerin soruşturulmasını isterken, ABD Dışişleri Bakanlığı olayları yakından takip ettiğini bildirdi.







