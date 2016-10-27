Suriye'de okul vuruldu: 22 çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Suriye'de Fetih el Şam ve Ahrar-uş Şam'ın da aralarında olduğu terör gruplarının kontrolündeki İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında bir okulun isabet aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana bir okula yönelik en ağır saldırının düzenlendiğine dikkat çekildi. Okulun vurulmasıyla ilk belirlemelere göre en az 22 çocuğun öldürüldüğü açıklandı.

UNICEF Direktörü Anthony Lake New York'da yaptığı açıklamada, "Saldırı kasıtlı yapıldıysa, bu bir savaş suçudur" şeklinde konuştu.

İdlib'deki okulun daha önce de saldırıların hedefi olduğuna dikkat çeken Lake, "Bu bir trajedi, bu alçaklık" diyerek, saldırının uluslararası toplumu silkelemesi gerektiğini ve böylesi "barbarca eylemlere" karşı sadece nefret duyulduğunu açıklamanın yeterli olmadığını kaydetti. Lake, dünyanın bunların son bulması için diretmesi gerektiğini vurguladı.

Çurkin: Umarım Rusya'nın bir ilgisi yoktur

Rusya BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin, İdlib'deki hava saldırısında Rusya'nın dahli olup olmadığına dair şu aşamada net bir açıklama yapamayacağını belirterek, "Benim için hayır demek kolay olurdu ancak ben sorumluluk sahibi bir insanım. Öncelikle Savunma Bakanımızın bu konuda ne söyleyeceğini beklemek zorundayım" şeklinde konuştu. Çurkin bunun korkunç bir olay olduğunu belirterek, "Umarım bununla bir ilgimiz yoktur" dedi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü İdlib'deki okul saldırısını çarşamba akşamı duyurmuştu. Örgüt, Suriye ya da Rusya'ya ait oldukları değerlendirmesini yaptıkları savaş jetlerinin, okulun bulunduğu Hass köyüne en az altı saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

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DW/AFP/dpa/GA/BK