T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de nüfusun yarısı göçtü

Suriye'de savaş nedeniyle göç edenlerin sayısı 10 milyona yaklaştı. Böylece nüfusun yarısı göçmen durumuna düştü.

29 Ağustos 2014 15:07

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYK), Suriye ile ilgili güncel rakamlarını yayınladı. Buna göre savaştan kaçarak ülke dışına çıkmak zorunda kalan Suriyeli sığınmacıların sayısı üç milyonu aştı. Bu rakamda bir yıl içinde görülen 1 milyon kişilik artış dikkat çekiyor.

BMYK yetkililerine göre ülke sınırları içinde göç edenlerin sayısı da 6,5 milyonu buluyor. Göçmenlerin yarısından fazlasını çocuklar meydana getiriyor. Suriyelilerin yurtdışında sığındığı ülkelerin başında Lübnan (1 milyon 140 bin), Türkiye (815 bin) ve Ürdün (608 bin) başı çekiyor.

BM'nin verilerine göre Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaşta 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BMYK Yüksek Komiseri Antonio Guterres, "Günümüzün en büyük insani krizlerinden biri Suriye'de yaşanıyor. Maalesef uluslararası toplum göçmenlerin ve sığındıkları ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak durumda" açıklamasında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeMülteciler Yüksek KomiserliğiSuriyeliLübnanTürkiyeYüksek Komiseri Antonio GuterresDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24