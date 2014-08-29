Suriye'de nüfusun yarısı göçtü

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYK), Suriye ile ilgili güncel rakamlarını yayınladı. Buna göre savaştan kaçarak ülke dışına çıkmak zorunda kalan Suriyeli sığınmacıların sayısı üç milyonu aştı. Bu rakamda bir yıl içinde görülen 1 milyon kişilik artış dikkat çekiyor.

BMYK yetkililerine göre ülke sınırları içinde göç edenlerin sayısı da 6,5 milyonu buluyor. Göçmenlerin yarısından fazlasını çocuklar meydana getiriyor. Suriyelilerin yurtdışında sığındığı ülkelerin başında Lübnan (1 milyon 140 bin), Türkiye (815 bin) ve Ürdün (608 bin) başı çekiyor.

BM'nin verilerine göre Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaşta 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BMYK Yüksek Komiseri Antonio Guterres, "Günümüzün en büyük insani krizlerinden biri Suriye'de yaşanıyor. Maalesef uluslararası toplum göçmenlerin ve sığındıkları ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak durumda" açıklamasında bulundu.