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Suriye'de müzeden çalınan eserler, Gaziantep'te ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de, müzeden çalınarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen antik döneme ait 118 parça eser, Gaziantep'te jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi

22 Mart 2018 21:20

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE\'de, müzeden çalınarak yasa dışı yollarla Türkiye\'ye getirilen antik döneme ait 118 parça eser, Gaziantep\'te jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Suriye uyruklu E.A.\'nın, ülkesindeki müzeden çalınan ve yasa dışı yollarla Türkiye getirdiği tarihi eserleri Gaziantep\'te satacağı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. E.A.\'nın evinde yapılan aramada antik döneme ait 5 bronz madalya, 3 yüzük, 2 küpe, 1 mumluk, 10 kolye ucu, 92 sikke ve 5 eser olmak üzere toplam 118 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, E.A. ile birlikte isimleri açıklanmayan toplam 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, Gaziantep Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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