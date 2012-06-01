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Dünya

Suriye'de muhaliflerin yaptığı katliamlar devam ediyor

BM İnsan Hakları Komisyonu, Suriye'de bir hafta önce gerçekleşen katliamı görüşeceği bir toplantıya hazırlanırken, ülkedeki muhalif çevrelerden yeni bir toplu katliam haberi geldi

01 Haziran 2012 15:47

Beyrut'taki BBC muhabiri Jim Muir, Suriye'nin batısındaki Kuseyr kenti yakınlarındaki bir köyde, hükümete bağlı Şebiha milislerinin, bir otobüsten 13 işçiyi indirerek öldürdüklerini aktarıyor.

Muhalif eylemcilerce internetten yayınlanan dehşet verici video görüntülerinin birinde, yerlere dağılmış halde, yakın mesafeden ateş açılarak öldürüldükleri anlaşılan işçilerin cesetleri görülüyor.

Bir diğer video görüntüsündeyse, bir binanın zeminine dizili halde cesetler ve başlarında ağıt yakan yakınları görülüyor.

Esad yönetime muhalif eylemciler, öldürülen erkeklerin bir gübre fabrikasının işçileri olduğunu, otobüslerinin Kuseyr yakınlarındaki Buveyda Şarkiyya yöresinde Şebiha milislerince durdurulduğunu anlatıyorlar.

Milislerin önce işçilerin paralarını aldığı, sonra otobüsten indirerek 13 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor.
Muhaliflerin son katliamla ilgili haberinin, henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığını belirten BBC muhabiri Jim Muir, bununla birlikte, geçen hafta içinde iki kez, Suriye'deki BM gözlemcilerinin, muhaliflerin benzer haberlerini destekleyen bilgiler aktardıklarını kaydediyor. Bu olaylar arasında, Hule'deki katliamın ardından ülkenin doğusunda 13 erkeğin ateş açılarak öldürülmesi olayı bulunuyor.

(BBC Türkçe)

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