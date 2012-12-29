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Dünya

Suriye'de muhalifler petrol kuyularını ele geçirdi

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı gruplar Deyru'z Zor kentindeki petrol kuyularını ele geçirdiğini açıkladı

29 Aralık 2012 11:49

 

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin Deyru'z Zor kentindeki petrol kuyularını ele geçirdiğini duyurdu. SRGC, petrol kuyularının ele geçirilmesinden sonra rejime bağlı savaş uçaklarınca bombalandığını ve bölgede iki ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını kaydetti.
Esed güçlerinin ülke genelinde 34'ü savaş uçaklarınca 114 noktaya saldırı düzenlediğini aktaran SRGC, ordu tarafından 3 bölgeye ''varil bombası'' ve Halep'in Safira beldesine ''vakum bombası'' atıldığını açıkladı.
Öte yandan, Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin bazı kentlerde düzenlediği operasyonlarda onlarca silahlı ''terörist''i etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
 

130 kişi öldürüldü

 
Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), ordu birliklerinin çeşitli kentlerde yönetim karşıtlarına yönelik ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda 130 kişinin öldüğünü duyurdu.
SNHR, rejime bağlı ordu birliklerinin başkent Şam'ın Mudamiye, Daraya, Duma, Yermuk, Duma ve Haresta bölgelerine hava destekli düzenlediği operasyonlarda 32 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Örgüt, rejimin saldırılarında, Halep'te 31, Dera'da 20, Humus'ta 11, Deyru'z Zor'da 10, Hama'da 9, İdlib'de 6, Kuneyrta'da 5, Rakka'da 3, Suveyda'da 2 ve Lazkiye'de 1 olmak üzere ülke genelinde 130 kişinin öldüğünü bildirdi.

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