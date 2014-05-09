Suriye'de muhalifler Humus'u boşalttı

Suriye'de silahlı muhalifler, Esad yönetimi ile BM gözetiminde yapılan anlaşma uyarınca Humus'u tamamen boşalttı. Halep'te ise 19. yüzyıldan kalma bir binada bulunan otele düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi ölürken tarihi değerdeki bina tamamen harap oldu.

Suriye'de silahlı muhalifler, Esad yönetimi ile Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan anlaşma çerçevesinde Humus'tan çekildi. Suriye’de ayaklanmaların başladığı 2011 yılından bu yana ‘muhaliflerin kalesi’ ve ‘isyanın kalbi’ olarak anılan Humus'tan çekilme işleminin yüzde 80 oranında tamamlandığı belirtildi.

Ancak Humus’tan çekilmenin büyük ölçüde tamamlandığı gün Halep’te tarihi bir binada bulunan lüks bir otele bombalı saldırı düzenlendi. En az 14 asker ve hükümete bağlı milisin hayatını kaybettiği belirtilen saldırıda, 19. yüzyıldan kalma bir binada bulunan Carlton Citadel Oteli hedef alındı. Olayda tarihi değerdeki bina tamamen harap oldu. İsyancıların, bir tünel kazarak otel binasının altına yerleştirdikleri patlayıcıları ateşlediği belirtiliyor.

Humus’ta artık savaş yok

Suriye'de muhaliflerin direniş merkezi olarak gösterilen Humus'ta dün başlayan çekilme işleminin bugün itibariyle büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Suriye ordusu tarafından kuşatılan silahlı muhalif gruplar, am yönetimiyle BM’nin de müdahil olduğu bir anlaşma imzalamış ve kuşatmanın kaldırılması karşılığında kentte bulundukları yerleri tamamen terk etmeyi kabul etmişti. Anlaşma kapsamında, Lazkiye’de silahlı muhalifler tarafından kaçırılan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil ile ülkenin çeşitli bölgelerinde esir alınan 20 kadar Suriye askeri de serbest bırakıldı.

BM görevlilerinin nezaretinde gerçekleştirilen çekilmede otobüslere binen silahlı militanlar, Humus'un yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde bulunan Telbise ve Dar el Kebire beldelerine yerleşiyor. Humus Valisi Talal El Barazi, muhaliflerin yüzde 80'inin Humus'tan çekildiğini belirterek, geriye 300-400 kişinin kaldığını söyledi.

Halep’te tarihi binaya bomba

Bugün Halep’te ise tarihi bir binada bulunan lüks bir otele bombalı saldırı düzenlendi. En az 14 asker ve hükümete bağlı milisin hayatını kaybettiği belirtilen saldırıda, 19. yüzyıldan kalma bir binada bulunan Carlton Citadel Oteli hedef alındı. Olayda tarihi değerdeki bina tamamen harap oldu. İsyancıların, bir tünel kazarak otel binasının altına yerleştirdikleri patlayıcıları ateşlediği belirtiliyor.

Saldırıyı üstlenen İslamî Cephe’nin internet üzerinde yayınladığı videoda otelin üzerinden dumanlar yükseldiği görülüyor. İslami Cephe, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da en az 50 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

İsyancılarla hükümet birlikleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Halep'in eski kent merkezi ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Carlton Citadel Oteli'nin iki yıldır hükümete bağlı birliklerin kontrolü altında olduğu belirtiliyor.

Saldırıya uğrayan otel 19'uncu yüzyıldan kalan ve daha sonra restore edilen bir hastane binası ile modern bir yapıdan oluşuyordu. Suriye devlet televizyonu konuyla ilgili haberinde tarihî binanın zarar gördüğünü duyurdu.

Arap Birliği acil toplanıyor

Öte yandan Suriye'de isyancıları destekleyen ülkeler arasında gösterilen Suudi Arabistan, Arap Birliği'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Pazartesi günü Riyad kentinde düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısında Suriye'deki devlet başkanlığı seçimleri gündeme alınacak.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, bugün Federal Meclis'te yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerini sert bir dille eleştirdi. Müller, Suriyeli mültecilerin kabul etmeye hazır olmak açısından bazı Avrupa ülkelerinin tutumunun "utanç verici" olduğunu söyledi. Alman Kalkınma Bakanı Müller, Avrupa Birliği 'nin mültecilere bir perspektif sunma ve Suriye'nin komşularını mülteciler konusunda destekleme bakımından gösterdiği çabaların yeterli olmadığını söyledi.