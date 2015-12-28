Suriye'de muhalefet ve Şam yönetimi arasında takas başladı

Suriye'de Birleşmiş Milletler aracılığıyla varılan ateşkes sayesinde Suriye yönetimi Zebedani Köyü'nde bulunan 60'ı yaralı 126 kişiyi, muhalifler ise İdlib Fua'da ulunan 107'si yararlı 338 kişinin takas edilmesine karar verdi. Varılan anlaşma uyarınca Fua Köyü’ndeki 338 kişi Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısında Bab-Al Hava Sınır Kapısı’nda Lübnan’a gönderilmek üzere teslim alınırken; Zebedani Köyü’ndeki muhalif yanlıları da Lübnan’a gönderildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye yönetimi ve 'muhalifler' arasında gerçekleşen anlaşmaya göre, değişim kapsamında Fua'dan gelen 338 yaralı ve refakatçi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 338 kişi Suriye tarafındaki Bab-el Hava Sınır Kapısı'nda yapılan sağlık ve güvenlik kontrollerinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi. Burada yine sağlık ve güvenlik kontrolünden geçirilenler, Türk plakalı otobüslere bindirildi. Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilenlerden yaralı olanların ambulanslarla Türkiye'ye getirildiği görüldü.

Fua bölgesinden gelenlerin yer aldığı ambulans ve otobüsler yoğun güvenlik önlemleri altında Hatay Havalimanı'na doğru yola çıktı. Konvoya, Türkiye'deki yetkililerin yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı ve BM araçlarının da eşlik ettiği gözlendi.

Lübnan'a gönderilecekler

Hürriyet'te yer alan habere göre, İdlib kentine bağlı Fua Köyü’nde muhaliflerin denetiminde yaşayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yanlıları ile başkent Şam’ın kırsalındaki Zebedani Köyü’nde Suriye yönetiminde yaşayan muhalifler arasında İHH arabulucu oldu. Kuşatma altında olanların çoğunun yaralı olması nedeniyle İHH, İnsani Diploması Heyeti oluşturarak yaralıların takası için çalışma başlattı.

Yapılan girişimler olumlu sonuçlandı ve muhalifler 113’ü yaralı 338 Esad yanlısını, Suriye yönetimi ise 60’ı yaralı 126 muhalifi takas etmeye razı oldu. Fua Köyü’ndeki 338 kişi Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısında Bab-Al Hava Sınır Kapısı’nda İHH heyeti tarafından Lübnan’a gönderilmek üzere teslim alındı. O sırada Zebedani Köyü’ndeki muhalif yanlıları da Lübnan’a gönderildi.

İHH görüşmelere aracılık etti

Takas sırasında çekilen fotoğrafları gazetecilerle paylaşan İHH İnsani Yardım Vakfı Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, takası da değerlendirerek söyledi:

"İdlib’e bağlı Fua’da bulunan ve çoğunluğunu Esad yanlılarının oluşturduğu 338 kişi İHH’nın insani diplomasi çalışmaları sonrasında, Şam kırsalındaki Zebedani’de bulunan yaralılarla birlikte eş zamanlı olarak saldırı altındaki bölgeden çıkarıldı. Fua’da bulunan 338 kişinden 107’si yaralı, 6’sı yatalak durumda, 125 kişi ise refakatçi olarak eşlik ediyor. Zebedani’den çıkarılacak 126 kişiden ise 60’ı yaralı 66’sı refakatçi olarak bulunuyor. Şam kırsalında bulunan yaralı ve refakatçiler, Lübnan üzerinden Türkiye’ye getirilirken, Fua’da bulunanlar ise Türkiye üzerinden THY’nin tahsis ettiği uçaklarla Lübnan’a gönderilecek."