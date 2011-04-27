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Dünya

SURİYE'DE MUHALEFET DEMOKRASİ İSTİYOR BEYRUT (A.A)

27 Nisan 2011 13:46

-SURİYE'DE MUHALEFET DEMOKRASİ İSTİYOR BEYRUT (A.A) - 27.04.2011 - Suriyeli muhalifler, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad demokrasiye geçişe öncülük etmediği müddetçe, "tabandan gelen kitlesel devrimlerinin" rejimi yıkacağını bildirdi. Suriye ve dışındaki muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Değişim Girişimi adlı grup tarafından yapılan açıklamada, demokratik geçişin, ülkenin şiddet, kaos ve iç savaş dönemine girmesine engel olacağı belirtildi. Suriye'de mart ayının ortalarında başlayan olaylarda 120'si geçen hafta sonu olmak üzere 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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