Suriye'de kuşatma altındaki kente 4 yıl sonra ilk yardım konvoyu geldi

Suriye'de kuşatma altındaki yerleşimlerde mahsur kalan sivillere bugüne kadarki en büyük yardım konvoyu ulaştı.

Humus eyaletindeki Rastan kentinde mahsur kalan 120 bin kadar sivile 65 kamyon ile gıda ve ilaç götürüldü.

Uluslararası Kızılhaç ile Suriye Kızılayı'nın işbirliğiyle hazırlanan konvoy, Rastan'a 2012 yılından bu yana dışardan ulaştırılan ilk yardım oldu.

Ülkenin kuşatma altındaki yerlerine yardım iletilmesi, iki aydır genel olarak uygulamada olan ateşkesin de ana amacıydı.

Yaralıların tahliyesi

Çarşamba günü yine bu anlaşmanın bir parçası olarak, Suriye hükümet güçleri ve isyancıların kuşatma altında tuttuğu farklı yerleşimlerden Suriye Kızılayı'nın gözetiminde yüzlerle hasta ve yaralı tahliye edilmişti.

Fakat bu tür yardım operasyonları çatışmaların yeniden tırmanmaya başladığı kuzey batı bölgelerinde özellikle de Halep şehri civarında yürütülemiyor.

Kızılhaç sözcüsü Pawel Krzysiek, Rastan'a bugün ulaşan konvoyla, yiyecek paketleri, un ve diğer besin maddeleri ile ilaç ve içme suyu elde etmekte kullanılan teçhizat gönderildiğini söyledi.

Sözcü, "Sadece Rastan değil ama Suriye'nin kuşatma altındaki diğer yerlerine de birçok yardım konvoyu daha gönderebilmeyi umuyoruz" diye konuştu.