Suriye'de kurulan yeni örgüt İskenderun'u istiyor!

YPG'nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolünde olan Tel Rıfat kasabasında, Türkiye'ye karşı 'Suriye Ulusal Direnişi' adıyla bir örgüt kurulduğu duyuruldu. Örgüt, ‘İskenderun’un Suriye topraklarına katılmasını’ amaçlarından biri olarak duyurdu.

PYD'nin yarı resmi ajansı olan Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) haberine göre "Suriye Ulusal Direnişi" adlı örgüt amaçları şöyle açıkladı:

"Suriye’de demokratik ve birlikte bir yaşam inşası amacıyla her Suriyeli’nin sahip olduğu meşru halklarla açığa çıkaracağı enerji Suriye’deki krizin çözümünde harcayacaktır.

"Türk sömürüsünün amaçları engellenerek Cerablus’tan İskenderun Tugayı’na kadar olan bölge yeniden Suriye topraklarına katılacaktır.

"Suriye topraklarına her karışının özgürleştirilmesi ve gelecekteki olası işgal saldırılarına karşı ulusal güçlerle koordineli bir şekilde çalışmaya açıktır.”