Suriye'de Kürtler IŞİD'e yönelik 'son operasyon'a hazırlanıyor, gecikmenin sebebi Türkiye mi?

T24 Haber Merkezi

Derleme: Metin Kaan Kurtuluş & Gonca Tokyol

Suriye'deki Kürt güçleri IŞİD'e yönelik son operasyonlarını gerçekleştiriyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bu operasyonla IŞİD kontrolü altında bulunan son toprak parçalarını da terör örgütünün elinden almayı amaçlıyor.

CNN International'ın konuya dair haberinde, Kürt güçlerinin gerçekleştireceği operasyonun 'Türkiye ile yaşanan uzun süreli açmazın ardından geldiği' yorumu yapıldı. SDG açıklamasında da, operasyonun Türkiye nedeniyle geçiktiği iddiasına yer verildi.

Öte yandan İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın aktarımına göre, Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar da Türkiye'nin Soçi anlaşmasıyla üstlendiği görevi yerine getirmediğini savunarak, "İdlib'de siyasi süreç durduruldu" açıklamasında bulundu.

NATO üyesi olan Türkiye, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede ana müttefiği olan Suriyeli Kürtleri bir terör örgütü olarak tanıyor. ABD'nin, YPG'nin ana bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yönelik silah, mühimmat ve taktik yardımı, uzun süredir Ankara ile Washington arasında gerilime sebep oluyor. Geçen hafta 3 üst düzey PKK yöneticisinin başına milyonlarca dolarlık ödül konduğunu açıklayan ABD, uzun süredir Ankara ve SDG arasındaki gerginliği çözmek için mesai harcıyor.

CNN International'ın haberinde yer verilen SDG açıklamasına göre, Türk ordusu ve IŞİD'e karşı örgütlenen Suriyeli Kürtler arasındaki çatışmalar bu operasyonu geciktirdi.

Son aylardaki operasyonlar IŞİD kontrolüne olan son köy ve kasabaları da terörün pençesinden kurtarmak için yapılıyordu, fakat bazı bölgelerdeki savaşlar beklenenden uzun ve zorlu geçti. Artık bölgede kalan IŞİD'lilerin son savaşını vereceği söyleniyor.