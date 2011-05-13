Suriye'de Kürtler de ayaklandı

T24 - Suriye'de bugün yine büyük gösteriler düzenleniyor. Eylemler öncesinde ise Beşşar Esad'ın güvenlik güçlerine, göstericilerin üzerine ateş açmama emri verdiği iddia edildi. Kürtlerin oluşturduğu binlerce kişi, ülkenin doğusunda gösteri düzenledi. Ülkedeki Kürt muhalefetin liderlerinden Habib İbrahim, hükümetten göstericilerin ölümüne neden olan askeri harekatlara son vermesini talep ettiklerini söyledi.



Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ‘Arap Baharı’nın başlamasıyla birlikte Cuma günleri ‘Öfke Günü’ ilan edildi. Bir gelenek halini alan ‘Öfke Günü’nde bugün de Suriye büyük gösteriler yapılıyor.

Gösteriler öncesinde ise Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın güvenlik güçlerine, göstericilerin üzerine ateş açmama emri verdiği iddia edildi. Muhalif yazar Louai Hüseyin Facebook'taki sayfasında, Esad'ın danışmanı Butayna Şaban, telefon görüşmesinde kendisine, göstericilerin üzerine ateş açılmaması yönünde devlet başkanlığı talimatı yayımlandığını açıkladı. Şaban'ın kendisine, bu emri çiğneyenlerin tüm sorumluluğu üstleneceklerini söylediğini belirten Hüseyin, bu talimatın bugün yapılacak gösterilerde ve sonrakilerde de uygulanmasını ümit ettiğini belirtti ve göstericileri güvenlik güçlerinin tutumu ne olursa olsun barışçıl gösteri yapmaya çağırdı.

Ateş açılacağı iddialarına rağmen Suriye çapında göstericiler bugün de sokaklara döküldü. Geçtiğimiz günlerde tankların konuşlandırıldığı Hama’da binlerce kişi hükümet aleyhtarı gösteri düzenldi. Suriyeli insan hakları eylemcileri, Humus'ta gösterileri ateş açarak dağıtmaya çalışan güvenlik güçlerinin bir göstericiyi öldürdüğünü belirttiler. Başkent Şam'daki gösterilere katılan protestoculardan bazılarının tutuklandığı da gelen haberler arasında.



Kürtler ayakta

Kürtlerin oluşturduğu binlerce kişi, ülkenin doğusunda gösteri düzenledi. Ülkedeki Kürt muhalefetin liderlerinden Habib İbrahim, hükümetten göstericilerin ölümüne neden olan askeri harekatlara son vermesini talep ettiklerini söyledi.

Kamışlı ile Türkiye sınırındaki Amuda ve Derabasiye'de de gösterilerin patlak verdiğini belirten İbrahim, ''Gösterilerin sayısı artıyor'' diye konuştu.

Suriye'de sekizinci haftasına giren gösterilerde 700'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.