Suriye'de Kürt güçlerine yönelik intihar saldırısı; en az 11 ölü

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kentinde, Kürt güvenlik gücü Asayiş'e yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıda en az 11 kişi öldü.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Asayiş, Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçlerin denetimi altındaki bölgelerde faaliyet gösteriyor.
Suriyeli muhaliflere yakın, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), saldırının Asayiş'in yerel merkezini hedef aldığını ve bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Reuters, görüştüğü Kürt yetkililerin, henüz ölü ve yaralı sayısını teyit edemediğini söylediğini bildirdi.