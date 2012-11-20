Suriye'de Kürt-Arap çatışması: 20 ölü

Suriye'de Sünni-Arap kökenli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve en güçlü Kürt grup olan PYD arasındaki çatışmada 20 kişi öldü onlarca kişi yaralandı.

Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş'ın yazısında yer alan haber şöyle:

"Suriye sınırında Ceylanpınar’ın tam karşısındaki Resulayn kasabası, dün Suriyeli muhalifler ve Kürt gruplar arasında kanlı çatışmalara sahne oldu. Kenti iki hafta önce ele geçiren çoğunluğu Sünni-Arap kökenli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve oradaki en güçlü Kürt grup olan PYD arasındaki çatışmada, 20 ölü ve onlarca yaralı olduğu bilgisi geldi. Yaralıların bir bölümü Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı."

"Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan, Türkiye’nin çatışmalarda yaralanan Arap muhalifleri tedavi edip PYD’lileri tedavi etmemesini eleştirerek 'Türkiye bu çatışmada gerçekten tarafsız kalmak niyetinde ise yaralılar konusunda da tarafsız kalması lazım. Burası Arap ve Kürtlerin bir arada yaşadığı bir yer. Artık herkesin evinde Suriye’den gelen akrabalar var. Biz de onlarla iç içeyiz. Türkiye’nin Kürt-Arap çatışmasına girmemesi doğru karar' dedi.