Suriye'de kumar yeniden başladı

T24-İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye'de 1970 yılında yasaklanan kumarhanelerin Şam'da yeniden hayatın bir parçası olmaya başladığını yazdı. Suriye'nin turizm potansiyelinden yararlanmak için hükümetin desteklediği bu girişim aşırı İslamcı kesmi rahatsız ediyor.



BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, "Kumar Suriye'ye sesiz sedasız geri dönüyor" başlıklı haber Suriye'nin başkenti Şam'da faaliyete giren Ocean Club isimli kumarhane hakkında.

Suriye'de 25 yıl sonra açılan ilk kumarhanenin açılış partisinin yılbaşı gecesi kutlandığının duyurulduğu haberde, söz konusu partinin biletlerinin 300 sterlin gibi yüksek bir ücrete satıldığının altı çizilmiş.

Haberde, Suriye'de 1970'de yasaklanan kumarhanelerin yeniden ortaya çıkmasının, ülkedeki İslami kanadı öfkelendirebileceği yorumu yapılırken, bu sebeple kamuoyuna, gazinonun yalnızca turistlere yönelik olarak ve bu yüzden de havaalanında açıldığı mesajının verilmeye çalışıldığı belirtilmiş.

Ancak, haberde aktarılan kumarhane çalışanlarının ifadelerine göre, ilk haftaki müşterilerin büyük çoğunluğunu Suriye'nin zenginleri oluşturmuş.

Bu arada söz konusu kumarhaneye resmi anlamda onay, yani işletme ruhsatı verilmediği, ancak, üstü kapalı olarak izin verildiği belirtilmiş.

Haber şöyle sona eriyor:

"Suriye'nin ciddi turizm potansiyalinden faydalanmak için hükümet tarafından bazı düzenlemeler yapıldığı ve bunların ülkedeki aşırı İslamcı kesimleri rahatsız ettiği biliniyor.

Mesela alkol satış izinleri artıyor, üniversitelere peçeyle girilmesi engelleniyor...

Ülkede yıllar sonra ortaya çıkan ilk kumarhaneyi de bu yöndeki adımların bir parçası olarak düşünebiliriz.

Ayrıca hükümetin, tüm ülkede yaygın olarak oynanan yasak yüzünden, gizli saklı oynanan kumardan vergi almak istemesi hiç de mantıksız değil."