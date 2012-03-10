Esad'dan Annan'a: Terör bitmeden hiçbir diyalog sonuç vermez

T24 - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile başkent Şam’da bir araya geldi. Esad, Annan'a "terörist gruplar" faaliyetlerini sürdürdüğü sürece hiçbir diyaloğun sonuç vermeyeceğini söyledi. Esad, krize çözüm için "her dürüst çabaya destek vereceklerini" belirtti.

Birleşmiş Milletler, Annan'ın Şam'a tarafları ateşkese ikna etmek için gittiğini açıkladı.

Suriye'deki şiddet, Annan'ın ziyareti sırasında da sürdü. Ordunun kuzey batıdaki İdlib kentine topçu saldırısı düzenlediği haber veriliyor.

Bir yıl önce reform çağrısıyla başlayan protestolar çatışmalara dönüşmüştü.

İç savaşın eşiğinde olan ülkede Birleşmiş Milletler'e göre şimdiye kadar 7500'ten fazla kişi öldü.

Suriye Hükümeti, "silahlı çeteler ve ülkeyi bölmek isteyen teröristler"e karşı savaştığını söylüyor.

'Tanklar İdlib'e girdi'

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Esad'la görüşmesi iki saat sürdü. Resmi Sana ajansına göre, Esad görüşmede "Suriye, tanık olduğumuz olaylara çözüm bulmaya yönelik her türlü girişimin başarılı olması için katkıda bulunmaya hazır. Hiçbir siyasi diyalog ya da siyasi girişim terörist gruplar faaliyet göstermeye, istikrarsızlık ve kargaşa yaratmaya devam ettikçe başarıya ulaşamaz" dedi.

Muhalefet grupları Esad-Annan görüşmesi sırasında ordunun Türkiye sınırındaki İdlib'i bombaladığını duyurdu.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü kent çevresinde yığınağın yapıldığı hafta başından bu yana tanık oldukları en şiddetli saldırının, Humus'ta olduğu gibi kara harekatına zemin hazırlama amacını taşıdığını belirtti.

Reuters'e telefonda konuşan bir muhalif, kente tankların girdiğini söyledi. Associated Ajansı'na göre, bazı İdlibliler, yanlarına eşyasını alarak kenti terk etmeye başladı.