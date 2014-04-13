Suriye'de kimyasal saldırı iddiası



Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi, Esad yönetimine bağlı savaş uçaklarının Hama vilayetinin Kefr Zeyta bölgesinde koku ve duman yayan patlayıcılar attığını iddia etti. Bölgedeki insanların bu saldırının ardından nefes darlığı çektiği ve zehirlenme belirtileri yaşadığı ifade edildi.

Kefr Zeyta'daki aktivistler, Facebook sayfaları üzerinden yaptıkları açıklamada, klor gazının kullanıldığı bir saldırının söz konusu olduğunu ve 100'den fazla kişinin nefes darlığı çektiğinin tespit edildiğini kaydetti.

YouTube’da yayınlanan bir videoda da öksüren ve nefes almakta güçlük çeken çocuklar ve erkekler görülüyor.

Muhaliflerin açıklamaları henüz bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmezken Şam yönetimi de saldırıdan muhalifleri sorumlu tuttu. Suriye devlet televizyonunda, El Kaide ile bağlantılı İslamcı El Nusra Cephesi'ne bağlı isyancıların Kefr Zeyta'da zehirli klor gazı kullandığı ve saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Haberde 100 kadar kişinin de nefes darlığı çektiği belirtildi. Haberde, El Nusra örgütünün İdlib vilayetindeki Vadi Deyf ve Hama'daki Morek bölgelerinde de benzer saldırılar planladığı iddia edildi.

Geçen yılın ağustos ayında başkent Şam yakınlarında düzenlenen kimyasal silah saldırısında 100 kadar kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası toplum, saldırının kimin tarafından düzenlendiğini hala açıklığa kavuşturamadı. Bu saldırı nedeniyle de taraflar birbirini suçluyor.

Öte yandan Şam yönetimi, Rusya'nın arabuluculuğu ile kimyasal silahlarının imha edilmesi konusunda Batı ülkeleriyle anlaşmaya varmıştı.