Suriye'de kim nereyi kontrol ediyor?

Washington merkezli Savaş Etütleri Enstitüsü (ISW), Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana ülke içinde ne olduğunu coğrafi olarak tanımlayabilmek amacıyla, Ekim 2011'den bu yana rejim muhalifleriyle hükümet yanlılarının faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir analiz hazırladı.

Harita hazırlanırken, aralarında Suriyeli İnsan Hakları Gözlemevi ve resmi Suriye haber ajansı SANA ve uluslararası gazetecilerden elde edilen verilerden yararlanıldı.

ISW haritada ''isyancıların kontrolünde'' olarak tanımlanan bölgelerin fiilen Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olduğunu kaydediyor.

Özgür Suriye ordusu, ayrıca çok hareketli gerilla gücü olarak faaliyet gösteriyor.

Hükümet güçleriyle karşılaştıklarında ise asıl taktikleri bölgeyi savunmak yerine çekilerek kayıp vermeyi önlemek.

ISW uzmanlarından Joseph Holliday, haritanın hazırlanmasında kullanılan yöntemi anlatırken, ''Rejimin 'isyancıların kontrolündeki alanlara' gidebileceğini, ancak bunun maliyetinin yüksek olacağını'' kaydediyor.

Bu bölgelerde hükümetin tecrit edilmiş halde üslerinin bulunduğuna işaret eden Holliday, ''Bu üslerden zaman zaman civardaki köylere topçu saldırısı düzenliyorlar. Ama buradaki güçlerin, üslerin dışında kara harekatı düzenleme kapasitesi yok. Buralara sevkiyat da havadan yapılıyor'' dedi.

Holliday, bu üslerin birer birer düşmekte olduğunu da söyledi.

Özgür Suriye Ordusu ise yaz aylarında daha eşgüdümlü bir stratejiyle hem Şam hem de Halep kentlerine saldırılar düzenledi.

İsyancıların fiilen kontrol ettikleri bölgelerin ise Halep'in kuzeyinde ve doğusunda ve İdlib ve Hama kentleri arasındaki ülkenin iç kesimlerinde olduğu belirtiliyor.

Bazı yorumculara göre, isyancıların son dönemde uyguladıkları taktikler Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçlerini Halep ve Şam civarına sevketmesine, böylece Özgür Suriye Ordusu'na da tam bir kontrol olmasa da zayıflayan bazı yerlerde daha etkin olma olanağı sağladı. (BBC Türkçe)



