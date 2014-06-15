T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye'de Kesab Sınır Kapısı yeniden rejimin kontrolüne geçti

Esad rejimine ait araçları Kesab’ın merkezine yerleşti. Kasaba uzun bir sürenin ardından Esad rejimi tarafından kontrol ediliyor

15 Haziran 2014 23:33

Suriye'de Kesab Sınır Kapısı ve Kesab kasabasının kontrolünü ele geçiren rejime bağlı askerlerin, bazı noktalara Suriye bayrağı astığı görüldü.

Esad rejiminin Türkiye sınırına komşu tek toprağı olan Lazkiye'nin Kesab kasabası, yaklaşık 3 ay önce muhaliflerin eline geçmişti. Kasabayla birlikte ellerindeki Türkiye'ye açılan tek sınır kapısı olan Kesab Sınır Kapısı'nı da kaybeden rejim birlikleri, o günden bu yana bölgeye kara, deniz ve havadan saldırı düzenliyordu.

Son olarak 3 gün önce 4 noktadan bölgeye hava destekli saldırı başlatan rejim birlikleri, dün akşam saatlerinde stratejik öneme sahip Çelme tepesi ve çevresini ele geçirdi. Gece saatlerinden itibaren bölgeye yığınak yapan askerler, kasabaya girdi. Muhalifler ise ellerinde mühimmat kalmaması nedeniyle gece saatlerinden itibaren bölgeyi kademe kademe boşalttı, öğle saatlerinde de tamamen kasabadan çekildi.

Muhaliflerin bölgeyi terk etmesinin ardından kasabaya giren rejim askerleri, sınır kapısına doğru ilerledi. Kesab Sınır Kapısı'nı çatışma olmadan ele geçiren rejim güçlerinin, kapıya asker ve zırhlı araç yerleştirdiği, gümrük binası ile bazı noktalara Suriye bayrağı astığı görüldü. Rejime ait araçların kasaba merkezine doğru ilerlediği gözlendi.

Kesab Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafındaki Yayladağı Gümrük Kapısı, yaklaşık 1 yıl önce güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı.

 

ETİKETLER

suriyekesabrejimbeşşar esadiç savaşmuhalifsınır kapısıbayraktürkiyehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24