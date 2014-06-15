Suriye'de Kesab Sınır Kapısı yeniden rejimin kontrolüne geçti

Suriye'de Kesab Sınır Kapısı ve Kesab kasabasının kontrolünü ele geçiren rejime bağlı askerlerin, bazı noktalara Suriye bayrağı astığı görüldü.

Esad rejiminin Türkiye sınırına komşu tek toprağı olan Lazkiye'nin Kesab kasabası, yaklaşık 3 ay önce muhaliflerin eline geçmişti. Kasabayla birlikte ellerindeki Türkiye'ye açılan tek sınır kapısı olan Kesab Sınır Kapısı'nı da kaybeden rejim birlikleri, o günden bu yana bölgeye kara, deniz ve havadan saldırı düzenliyordu.

Son olarak 3 gün önce 4 noktadan bölgeye hava destekli saldırı başlatan rejim birlikleri, dün akşam saatlerinde stratejik öneme sahip Çelme tepesi ve çevresini ele geçirdi. Gece saatlerinden itibaren bölgeye yığınak yapan askerler, kasabaya girdi. Muhalifler ise ellerinde mühimmat kalmaması nedeniyle gece saatlerinden itibaren bölgeyi kademe kademe boşalttı, öğle saatlerinde de tamamen kasabadan çekildi.

Muhaliflerin bölgeyi terk etmesinin ardından kasabaya giren rejim askerleri, sınır kapısına doğru ilerledi. Kesab Sınır Kapısı'nı çatışma olmadan ele geçiren rejim güçlerinin, kapıya asker ve zırhlı araç yerleştirdiği, gümrük binası ile bazı noktalara Suriye bayrağı astığı görüldü. Rejime ait araçların kasaba merkezine doğru ilerlediği gözlendi.

Kesab Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafındaki Yayladağı Gümrük Kapısı, yaklaşık 1 yıl önce güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı.