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Dünya

Suriye'de karikatüriste saldırı BEYRUT (A.A)

25 Ağustos 2011 14:26

-Suriye'de karikatüriste saldırı BEYRUT (A.A) - 25.08.2011 - Suriye'nın başkenti Şam'da güvenlik güçlerinin, bir karikatüriste saldırdığı bildirildi.  Yerel Koordinasyon Komiteleri'nin sözcüsü Suriyeli eylemci Ömer İdilbi, güvenlik güçlerinin, hükümet karşıtı karikatürist Ali Ferzat'a bu sabah aracındayken saldırdığını, karikatüristi aracından çıkarıp dövdükten sonra yol kenarında bırakıp gittiklerini söyledi.  İdilbi, Ferzat'ı yoldan geçenlerin hastaneye götürdüklerini kaydetti.  Ferzat'ın, Beşşar Esad 2000 yılında Devlet Başkanı olduğunda Esad'dan çok umutlu olduğu, ancak şu anda rejimi şiddetle eleştirdiği biliniyor.

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