-SURİYE'DE KANLI CUMA ŞAM (A.A) - 02.04.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde dün meydana gelen olaylarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin çeşitli kentlerindeki olaylarda "provokatörlerin halka ateş açması sonucu vatandaş ve güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu" duyurdu. Habere göre, Şam'a 13 km mesafede olan Duma'da, "öğleden sonra silahlı bir grubun binaların damlarına çıkarak meydanda toplanan yüzlerce vatandaşa ve güvenlik güçlerine ateş açması sonucu birkaç vatandaş ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti." Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "silahlı provokatörlerin" yakalanmasına ilişkin operasyonların sürdüğü bildirildi. Duma'da yaşayan avukat Yaser Saryol'un, "motosikletli silahlı bir grubun çevreye ateş açtığını ve gruptaki bazı kişilerin halk tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini" söylediği kaydedildi. Hasan El Paşa'nın, "silahlı bazı kişilerin binaların çatılarına çıkarak etrafa rastgele ateş ettiklerini", işyerini kapatmakta olan amcasının oğlunun hayatını kaybettiğini belirttiği ifade edildi. Haberde, Humus kentinde "silahlı kişilerin kalabalığa ateş açması sonucu bir genç kızın hayatını kaybettiğine yer verildi. Der'a kentinde ise "silahlı kişilerin askeri bir merkeze ateş açtığı, nöbetçi askerin silahını gasbetmeye çalıştıkları ve olayda askerin göğsünden ağır yaralandığı", askeri merkezden karşı ateş açıldığı ve silahlı kişilerden birinin öldüğü, birinin yaralandığı bildirildi. -SINIR KAPILARI KAPATILMADI- Suriye Gümrük İşletmesi Genel Müdürü Mustafa El Bukai, bazı sınır kapılarının kapatıldığına ilişkin haberleri yalanladı. Resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan El Bukai, Suriye'de bir süredir devam eden olaylar nedeniyle bazı sınır kapılarının kapatıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi. El Bukai, "Bazı televizyon kanallarında yer alan, bazı sınır kapılarının kapatıldığına ilişkin haberlerin yalan olduğunu" belirterek, "bütün sınır kapılarının açık olduğu, insan ve mal giriş-çıkışlarının normal bir şekilde sürdüğünü" kaydetti.