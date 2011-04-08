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Dünya

SURİYE'DE KANLI CUMA ANKARA (A.A)

08 Nisan 2011 19:06

-SURİYE'DE KANLI CUMA ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonu görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, Dera kentinde güvenlik güçleriyle protestocular arasındaki çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Duma kentinde de protestolar olduğu, kentte telefon şebekesinin çöktüğü ve internet bağlantısının kesildiği belirtildi.

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