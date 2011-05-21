-SURİYE'DE KANLI CUMA: 17 ÖLÜ ŞAM(A.A) - 21.05.2011 - Suriye'nin Humus ve İdlib kentlerinde Cuma namazının ardından meydana gelen olaylarda 17 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Humus ve İdlib kentlerinde Cuma namazı sonrasında gösteri yapan gruplara ''kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 17 kişinin hayatını kaybettiğini'' duyurdu. Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın ''göstericilere ateş açılmaması'' yönündeki talimatının silahlı gruplar tarafından fırsat bilindiği belirtildi. İdlib ve Deir Ez Zor kentlerinde bazı silahlı kişilerin polis merkezlerine saldırdıkları, merkezlerdeki dosyaları yakmaya çalıştıkları bildirilen haberde, ayrıca çeşitli kentlerde, bazı kamu kurumlarına yönelik kundaklama girişimlerinde bulunulduğu ve çok sayıda resmi aracın tahrip edildiği kaydedildi. Suriye Devlet Televizyonu da başkent Şam'ın Dummar bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda kullanıma hazır çok sayıda patlayıcı ile birlikte silahlı örgüt üyesi bazı kişilerin ele geçirildiğini, bu kişilerin başkentteki çeşitli kamu kurumlarına yönelik bombalı saldırı hazırlığı yaptıklarını duyurdu.