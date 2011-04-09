Suriye'de kanlı cuma

T24- Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoculara ateş açması sonucu en az 23 kişinin öldüğü bildiriliyor.











BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Dera'daki gösterilere binlerce kişinin katıldığı bildiriliyor.

Kentteki El Ömer Camii yakınında yaşayanlar, bölgeye bazı cesetlerle birlikte çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.

Suriye yetkilileri ise gösteriler sırasında sadece bir güvenlik görevlisi ile bir ambülans şöförünün öldüğünü açıkladı.

Dera, Suriye'de geçen ay ortası hükümet karşıtı gösterilerin başlangıcından bu yana gerginliğin sürdüğü bir kent.

Kentte bugünkü gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kardeşi Basil Esad'ın bir heykelinin de devrildiği bildiriliyor.

Suriye'de bugün ülkenin kuzeyindeki Kamışlı ve Deir Ez Zor kentleri ile kuzeybatısındaki sahil kenti Lazkiye'de de gösteriler düzenlendi.

Başkent Şam yakınlarında düzenlenen bir gösteride de silah sesleri duyulduğu belirtiliyor.

Ülkenin doğusunda daha çok Kürtlerin yaşadığı bölgelere de takviye güvenlik güçleri gönderildi.



Yemen'de 4 ölü, Mısır'da 'Mübarek yargılansın' sesleri



Öte yandan diğer bazı Orta Doğu ülkeleri de Cuma namazları sonrası protesto gösterilerine sahne oldu.

Yemen'in güneyindeki Taez kentinde, hükümet karşıtı protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az 4 kişi öldü.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişi de, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve yakınlarının yargılanmalarını istedi.