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Davutoğlu: Kaçırılan Türk gazeteci militan değil, görüntüler senaryo

Kaçırıldıktan sonra ilk kez görüntüleri yayınlanan Cüneyt Ünal'ın yüzündeki morluklar ve yaralar göze çarptı

27 Ağustos 2012 14:40

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’de kaçırılan Türk gazeteci Cüneyt Ünal'ın roketatarla çekilmiş fotoğrafının senaryo olduğunu söyledi. Davutoğlu, “Gazetecilik için giden Ünal’ın gitmiş silahlı militana dönüşme ihtimali var mı? Sağlığından Suriye devleti sorumludur” dedi.

Suriye'de bir televizyon kanalı, kaçırılan Türk gazeteci Cüneyt Ünal'ın görüntülerini yayınladı. Günlerdir haber alınamayan Ünal, görüntülerde Suriye'ye nasıl geldiğini anlattı. Ünal’ın konuşmasında sürekli aynı cümleleri kullanarak silahlı gruplarla birlikte hareket ettiğini söylemesi dikkat çekti.

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Cüneyt Ünal'ın elinde bir roketatarla fotoğrafı da ekrana getirildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Cüneyt Ünal’ın durumuyla ilgili soruları yanıtladı. Görüntüleri “senaryo” olarak niteleyen Davutoğlu, "Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla baskı altında ve açıklamaları kendisine dikte ediliyor" dedi. Cüneyt Ünal’ın gazeteci olarak Suriye’ye gittiğini ifade eden Davutoğlu şunları söyledi: “Gazetecilik için bölgeye gitmiş Cüneyt Ünal’ın silahlı bir militan haline dönüşme ihtimali var mı? İddiaları hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Sağlığından birinci derece Suriye devleti sorumludur."

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