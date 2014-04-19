Suriye'de kaçırılan 4 Fransız gazeteci Şanlıurfa sınırında bulundu

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün görev yapmak için 'dünyanın en tehlikeli ülkesi' ilan ettiği Suriye'de geçen yıldan bu yana kayıp olan Fransız 4 gazeteci, gözleri ve elleri bağlı bir şekilde Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde sınırında devriye gezen askerler tarafından bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, El Kaide bağlantılı IŞİD güçlerinin elinden kurtulan ve başka bir grup tarafından sınıra bırakıldığı ileri sürülen Fransız gazeteciler Nikolas Henin (38), Pierre Torres (29), Edouard Elias (22) ile Didier Farnçois (54) Türk askerleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

Dört Fransız gazeteci geçen yıl Haziran ayında başkent Şam ve Halep'teki çatışmaları yerinde görüntülemek için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye’ye giriş yaptı. Çatışma bölgesinde bir süre göre yapan Fransız gazeteciler Nikolas Henin, Pierre Torres, Edouard Elias ile Didier Farnçois, daha sonra iddiaya göre IŞİD mensupları tarafından kaçırıldı.

Türkiye sınırında bulundular

Yaklaşık 10 aydır Suriye'de tutulan gazeteciler, dün gece saatlerinde bilinmeyen bir grup tarafından elleri ve gözleri kapalı şekilde Türkiye- Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi yakınlarında bir bölgeye getirildi. Sınırdan geçirilen gazeteciler, sınır hattında devriye görevi yapan askerler tarafından fark edildi. Kaçakçı olmalarından şüphelenilen ancak gözlerinin kapalı olduğu ve Fransızca konuştuklarını fark eden askerler durumu komutanlarına bildirdi.

Güvenli bölgeye alındılar

Sınır hattına gelen üst düzey askerler, elleri ve gözleri kapalı olan kişilerin Suriye'de kaçırılan gazeteciler olduğunu belirleyince, gazetecileri güvenli bölgeye aldı. Sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülen, saç ve sakallarının uzadığı görülen gazetecilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ilk ifadeleri alındı. İfadelerinde fotoğraf makinesi ve kameralarına el konulduğunu söyleyen Fransız gazeteciler, bulundukları Fransız yetkililere bildirildikten sonra Yabancılar Şubesi'ne getirildi. Gazetecilerin işlemlerinin ardından kente gelecek Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.

Türkiye sınırında bulundular

Yaklaşık 10 aydır Suriye'de tutulan gazeteciler, dün gece saatlerinde bilinmeyen bir grup tarafından elleri ve gözleri kapalı şekilde Türkiye- Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi yakınlarında bir bölgeye getirildi. Sınırdan geçirilen gazeteciler, sınır hattında devriye görevi yapan askerler tarafından fark edildi. Kaçakçı olmalarından şüphelenilen ancak gözlerinin kapalı olduğu ve Fransızca konuştuklarını fark eden askerler durumu komutanlarına bildirdi.

Fransa cumhurbaşkanı ve başbakanı açıklama yapmıştı

Öte yandan Fransız gazetecilerin Suriye'de kaçırılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile Fransa Başbakanı Jean Marc Ayrault, gazetecilerin kaçırıldığını doğrular nitelikte açıklama yaparak serbest bırakılmalarını istemişti.