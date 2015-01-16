Suriye’de kaçırılan 2 İtalyan kadın serbest



20 yaşlarındaki yardım gönüllüleri Greta Ramelli ve Vanessa Marzullo, bir insani yardım projesi kapsamında bulundukları Halep'ten temmuz ayında kaybolmuşlar, İtalyanları cihatçı El Nusra Cephesi'nin kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Rehineler, internette bir süre önce ortaya çıkan bir video kaydında İtalyan hükümetinden yardım talebinde bulunmuş ve öldürülebileceklerini açıklamışlardı.

Ramelli ve Marzullo, bir askeri uçakla getirildikleri başkent Roma'da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni tarafından karşılandı.

Sağlık kontrolünden geçirilecekleri açıklanan yardım gönüllülerinin kurtarma operasyonuna ilişkin ayrıntı verilmedi.