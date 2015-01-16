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Dünya
Deutsche Welle

Suriye’de kaçırılan 2 İtalyan kadın serbest

Suriye’de 6 ay önce cihatçı bir grup tarafından kaçırılan 2 İtalyan ülkelerine döndü.

16 Ocak 2015 11:46


20 yaşlarındaki yardım gönüllüleri Greta Ramelli ve Vanessa Marzullo, bir insani yardım projesi kapsamında bulundukları Halep'ten temmuz ayında kaybolmuşlar, İtalyanları cihatçı El Nusra Cephesi'nin kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Rehineler, internette bir süre önce ortaya çıkan bir video kaydında İtalyan hükümetinden yardım talebinde bulunmuş ve öldürülebileceklerini açıklamışlardı.

Ramelli ve Marzullo, bir askeri uçakla getirildikleri başkent Roma'da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni tarafından karşılandı.

Sağlık kontrolünden geçirilecekleri açıklanan yardım gönüllülerinin kurtarma operasyonuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeGreta RamelliVanessa MarzulloHalep Nusra CephesiMarzulloRoma Dışişleri Bakanı Paolo GentiloniDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/AG

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