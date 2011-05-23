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Dünya

Suriye'de izinli gösteri ipotal edildi!

Suriye hükümetinin başkent Şam'da yapılmasına ilk kez izin verdiği gösteri iptal edildi...

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Suriye hükümetinin başkent Şam'da yapılmasına ilk kez izin verdiği gösteri iptal edildi. 

Suriyeli bir yetkili, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı geçen Mart ortasında gösterilerin başlamasından bu yana yapılması planlanan ilk izinli gösterinin, iptal edildiğini belirtti. 

Göstericilerin bugün başkentteki bir parkta olayların başlamasından bu yana ölen 900 dolayında kişinin anısına gece mum yakarak sessiz anma toplantısı yapması planlanıyordu. 

Yetkili, gösterinin organizatörlerin talebi üzerine iptal edildiğini söyledi.

Suriye'de 48 yıldır süren olağanüstü halin geçen ay kaldırılmasından bu yana tüm gösteriler yasaklanmış, gösteri yapılması izne bağlanmıştı.


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