Suriye'de isyan Halep'e sıçrıyor

T24- Suriye'de isyan ülkenin en ikinci büyük kenti Halep’e de sıçramış durumda. Fransız Haber Ajansı, Halep’te bugün ilk kez demokrasi yanlısı gösterilerin düzenleneceğini duyurdu.

Suriye’nin kuzeybatısında askeri birliklerin bazı köylere saldırdığı, en az yedi sivili öldürdüğü bildiriliyor.

İnsan hakları gruplarına göre İdlip ilinin Rameh köyünde askerler ev ev arama yaparken tanklar ateş açtı. Suriye kuvvetleri İhsim, Marayn ve Roma kalıntılarının bulunduğu el-Bara köylerine de girdi. Saldırılar çok sayıda kişinin köylerinden kaçmasına yolaçtı.

Şam hükümeti, yabancı gazetecilerin askeri operasyonları izlemesine izin vermiyor. Binlerce Suriyeli geçtiğimiz günlerde evlerini terk ederek Türkiye’ye kaçtı.

Bu arada huzursuzluk ülkenin en ikinci büyük kenti Halep’e de sıçramış durumda. Fransız haber ajansı, yüzlerce avukatın daha fazla özgürlük tanınması ve siyasi mahkumların serbest bırakılması talebiyle oturma eylemi düzenledi. Ajans ayrıca Halep’te bugün ilk kez demokrasi yanlısı gösterilerin düzenleneceğini duyurdu.



İnsan hakları grupları, Mart ayında başlayan ayaklanmalarda bugüne kadar en az 1,300 kişinin öldürüldüğünü öne sürüyor. Şam hükümeti de, şiddet olaylarında yüzlerce güvenlik görevlisinin terörist çeteler tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor.